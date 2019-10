Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Brand von Mülltonnen in Brake

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 09. Oktober 2019, wurde gegen 3:20 Uhr über Notruf ein Brand in der Gerd-Köster-Straße in Brake gemeldet.

Bei Eintreffen stellten die Polizeibeamten fest, dass Mülltonnen in einem Holzverschlag im Bereich eines Mehrfamilienhauses in Brand geraten waren.

Die wenig später eintreffenden Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Brake konnten das Feuer schnell löschen.

Durch den Brand wurden auch zwei Fenstern, die Hauseingangstür des Mehrfamilienhauses sowie ein dort abgestellter Pkw beschädigt. Die Höhe des Schadens ist derzeit unbekannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen (1198193).

