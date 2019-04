Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch: Polizei sucht Zeugen

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch 15.30 Uhr und Donnerstag, 7 Uhr brachen bislang Unbekannte in das Gerätehaus der Bertha-Benz-Realschule in der Gerbersruhstraße ein. Ob bzw. welche Gegenstände daraus gestohlen wurden, ist bislang noch nicht bekannt. Im angrenzenden Bereich bzw. Schulhof der Albert-Schweitzer-Schule wurde des Weiteren festgestellt, dass Baustellenteile beschädigt, Flaschen zerschlagen und zudem sehr viel Müll herumlag. Der Hausmeister bemerkte den Vandalismus am Donnerstagmorgen und informierte die Polizei. Zudem teilte er mit, dass sich am Mittwochabend eine größere Gruppe Jugendlicher auf dem Schulhofgelände aufgehalten haben. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern noch an. Die Schadenshöhe ist aktuell ebenfalls noch nicht bezifferbar. Zeugen, die in der fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell