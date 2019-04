Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim: Farbschmierereien in Dossenheim - Zeugen gesucht

Dossenheim/RNK: (ots)

Mit weißer Farbe beschmierten bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag die Fassaden dreier Anwesen in der Handschuhsheimer Landstraße sowie die Sichtschutzwand der Haltestelle "Dossenheim Bahnhof". Ebenfalls mit weißer Farbe besprühten die Unbekannten ein Garagentor in der Schwabenheimer Straße sowie ein in der Schillerstraße abgestelltes Fahrzeug. Die Gesamtschadenshöhe ist bislang noch nicht bezifferbar und Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die in der Nacht zum Donnerstag verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Nord, Tel.: 06221/4569-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell