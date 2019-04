Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen: Versuchter Einbruch in der Karlsruher Straße

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Laufe des Donnerstag versuchte ein bislang unbekannter Täter sich brachial Zugang zu der im 1. OG gelegenen Wohnung eines Anwesens in der Karlsruher Straße zu verschaffen. Die Türe hielt allerdings den Aufhebelversuchen stand, so dass lediglich Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstand. Einbruchszeit dürfte demnach zwischen 6.40 und 17 Uhr gewesen sein. Zeugen bzw. Bewohner, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/2880, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.

