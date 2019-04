POL-LB: Bilanz des Speedmarathons beim Polizeipräsidium Ludwigsburg

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Bilanz des Speedmarathons beim Polizeipräsidium Ludwigsburg:

Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Ludwigsburg haben zwischen Mittwoch- und Donnerstagmorgen im Rahmen des europaweiten Speedmarathons in den Landkreisen Ludwigsburg und Böblingen sowie auf den Autobahnen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums an 36 Kontrollstellen die Geschwindigkeit von 17.735 Fahrzeugen gemessen. Im Einzelnen wurden im Landkreis Ludwigsburg an 14 Stellen 571 Fahrzeuge und im Landkreis Böblingen an 10 Örtlichkeiten 305 Fahrzeuge kontrolliert. Auf den Autobahnen wurden 16.859 Fahrzeuge an 12 Kontrollstellen gemessen. Insgesamt waren 645 Fahrzeuglenker zu schnell unterwegs. Die Beamten mussten 504 Verwarnungen aussprechen. 141 Autofahrer müssen mit einem Bußgeld, 17 davon sogar mit einem Regelfahrverbot rechnen. Zudem hatten 15 Kontrollierte nicht den Sicherheitsgurt angelegt und 31 Fahrer verbotenerweise ein Mobiltelefon genutzt. Bei weiteren sechs Fahrern besteht der Verdacht, dass sie sich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ans Steuer gesetzt hatten.

