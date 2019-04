Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfallflucht in Murr; Feuerwehreinsatz in Kornwestheim; Vorfahrtsverletzung in Kirchheim am Neckar; Beleidigung in Ludwigsburg

Ludwigsburg (ots)

Murr: Audi beschädigt und geflüchtet

Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwoch zwischen 12:30 und 13:00 Uhr in der Gottlieb-Daimler-Straße in Murr ereignete, sucht das Polizeirevier Marbach, Tel. 07144/900-0, nach Zeugen. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen Audi, der auf einem Firmenparkplatz entlang der Straße abgestellt war. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 2.000 Euro zu kümmern, machte sich der Verursacher aus dem Staub.

Kornwestheim: Feuerwehreinsatz

Eine auf dem eingeschalteten Herd vergessene Pfanne hat am Mittwoch gegen 19:30 Uhr im Franz-Schubert-Weg in Kornwestheim zu einem Feuerwehreinsatz geführt. Aufmerksame Anwohner bemerkten einen ausgelösten Rauchmelder und alarmierten die Feuerwehr. 26 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Kornwestheim sind daraufhin mit sechs Fahrzeugen zur Örtlichkeit ausgerückt. Nachdem sich die Wehrleute gewaltsam Zutritt zu der Wohnung verschafft hatten, nahmen sie die Pfanne vom Herd und führten Belüftungsmaßnahmen durch. Der Bewohner, der sich während der Rauchentwicklung in der Wohnung befand, blieb unverletzt. Außer an der Tür ist kein weiterer Sachschaden entstanden.

Kirchheim am Neckar: Vorfahrt missachtet

Mit schweren Verletzungen musste ein 18 Jahre alter Motorradfahrer am Mittwoch vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem er gegen 18:10 Uhr in Kirchheim am Neckar in einen Unfall verwickelt worden war. Eine 51-jährige Kia-Lenkerin fuhr von der Walheimer Straße in den Kreuzungsbereich zur Schillerstraße ein. Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah sie im Bereich der Kreuzung den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 18-Jährigen, der zusammen mit seinem gleichaltrigen Sozius, auf der Schillerstraße in Richtung der Bahnhofstraße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge und die beiden 18-Jährigen stürzten auf den Asphalt. Während der Sozius mutmaßlich unverletzt blieb, erlitt der 18-jährige Motorradfahrer schwere Verletzungen. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 8.000 Euro geschätzt.

Ludwigsburg-Poppenweiler: Fahrgast beleidigt Busfahrer

Der Polizeiposten Ludwigsburg-Oststadt, Tel. 07141/281011, sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Mittwoch zwischen 20:28 und 20:36 Uhr in Ludwigsburg-Poppenweiler ereignete. Nach bisherigen Erkenntnissen war in der Buslinie 430 ein bislang unbekannter Fahrgast zwischen Eglosheim und Poppenweiler unterwegs. Als der Bus in Poppenweiler ankam, pöbelte der offenbar betrunkene Fahrgast den 62-jährigen Busfahrer an und beleidigte ihn mutmaßlich. Der Busfahrer bat den Betrunkenen schließlich an der Bushaltetestelle "Zehntscheuer" in der Reinhold-Maier-Straße auszusteigen. Dieser Aufforderung kam der unliebsame Fahrgast zunächst nicht nach und schlug seinen Rucksack im Businneren gegen die Armatur. Eine Zeugin, die ebenfalls im Bus saß, wurde auf das Geschehen aufmerksam und alarmierte die Polizei. Bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Beamten hatte sich der Querulant bereits aus dem Staub gemacht. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Bei dem Unbekannten soll es sich um einen Mann im Alter von etwa 43 Jahren handeln, der etwa 160 cm groß und sehr schlank ist. Er sprach Deutsch mit schwäbischem Akzent, hat ein ovales/schmales Gesicht, grau melierte Haare und trug einen Drei-Tages-Bart. Darüber hinaus war er komplett schwarz gekleidet, schwarze Schuhe, schwarze Jeans und eine schwarze Jacke.

