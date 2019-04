Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: Kellerbrand

Ludwigsburg (ots)

Aus bislang noch unbekannter Ursache entstand am Mittwoch gegen 05.30 Uhr in der Straße "Im Neusatz" in Besigheim ein Feuer im Keller eines Einfamilienhauses. Die drei 14, 41 und 46 Jahre alten Bewohner des Hauses bemerkten den Brand und alarmierten die Feuerwehr. Insgesamt rückten 80 Einsatzkräfte mit neun Fahrzeugen der Freiwilligen Feuerwehren Besigheim und Gemmrigheim zum Brandort aus. Die Löschmaßnahmen gestalteten sich zunächst wohl aufgrund der enormen Hitzeentwicklung schwierig, doch den Wehrleuten gelang es ein Übergreifen der Flammen auf das Erd- und Obergeschoss des Hauses zu verhindern. Gegen 08.00 Uhr hatte die Feuerwehr den Brand vollständig gelöscht. Trotzdem ist das Haus aufgrund von Rußablagerungen bis auf weiteres nicht bewohnbar. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 100.000 Euro belaufen. Der 41-jährige Bewohner verhielt sich während des Feuerwehr-Einsatzes aus unbekanntem Grund aufbrausend und aggressiv gegenüber den Einsatzkräften und versuchte mehrfach in das Objekt zu gelangen, so dass die eingesetzten Polizeibeamten einen Platzverweis aussprechen mussten. Schließlich beruhigte sich der Mann jedoch. Vermutlich erlitten alle drei Bewohner Rauchgasvergiftungen. Das 14 Jahre alte Mädchen und die 46-jährige Frau wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

