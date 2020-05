Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Tatverdächtiger nach Graffiti auf frischer Tat festgenommen

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch fiel einer aufmerksamen Streifenwagenbesatzung ein verdächtiger Mann an der Autobahnbrücke der A 43 an der Dorstener Straße auf. Er hantierte um 04.45 h mit Farbrolle und Farbeimer an der Autobahnbrücke. Auf einer Fläche von etwa 15 x 2 Metern war die Wand mit frischer Farbe und Schriftzügen versehen. Als der Mann die Polizisten sah, versuchte er, zu Fuß auf die Autobahn zu flüchten. Die Beamten holten ihn ein und nahmen ihn fest. Der Tatverdächtige, ein 25-Jähriger aus Marl, musste mit zur Wache. Die Farbutensilien stellten die Beamten sicher. Den Marler erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung.

