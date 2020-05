Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Mehrere Verletzte, weil Bus Vollbremsung machen musste

Recklinghausen (ots)

Der Fahrer eines Linienbusses musste am Dienstagnachmittag, gegen 16.10 Uhr, eine Vollbremsung machen, um einen Zusammenstoß mit einem Auto zu verhindern. Dabei wurden drei Fahrgäste leicht verletzt. Der 63-jährige Busfahrer wollte nach eigenen Angaben auf der Straße "Am Hauptbahnhof" auf die Busspur wechseln als ihm ein Auto entgegenkam, das offensichtlich gerade beschleunigte. Um eine Kollission zu vermeiden, bremste der Busfahrer stark ab. Dadurch stürzten mehrere Fahrgäste. Der Fahrer oder die Fahrerin des Autos fuhr weiter. Nach dem Fahrer bzw. der Fahrerin wird gesucht, eine nähere Beschreibung des Autos konnte der Busfahrer nicht abgeben. Zu den Verletzten zählt neben einer 26-jährigen Frau aus Gelsenkirchen auch ein 2-jähriges Kind sowie ein Baby (4 Monate). Wer Hinweise zu dem Unfall oder dem Auto machen kann, wird gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

