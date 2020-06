Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Betrug verhindert - Falscher Cousin geht leer aus

Meerbusch

Am Mittwochnachmittag (03.06.) erhielt eine 87-jährige Meerbuscherin einen Anruf von ihrem angeblichen Cousin. Einen Unfall habe er gehabt, so der Anrufer, und nun benötige er dringend Bargeld. Die Seniorin war hilfsbereit und ließ sich von einem Taxi, das ihr "Cousin" für sie bestellt hatte, zur Bank fahren. Diese hatte allerdings schon geschlossen, sodass sie anderntags erneut dorthin fahren musste. Es gelang ihr jedoch nicht, die gewünschte Summe in voller Höhe abzuheben. Als sie wieder daheim war, wurden durch Zufall Angehörige auf den Vorgang aufmerksam. Sie riefen den echten Cousin an und der Betrugsversuch flog noch rechtzeitig auf.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen.

"Das kann mir nicht passieren!" ist leicht gesagt. Tricks wie dieser sind nicht neu, doch es wird deutlich, wie geschickt die Betrüger vorgehen. Sie nutzen dabei oft die Hilfsbereitschaft älterer Menschen aus oder setzen sie massiv unter Druck. Seien Sie misstrauisch und informieren Sie die Polizei, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt oder Sie Opfer eines Betruges geworden sind, entweder über 02131-300-0 oder über den Notruf 110. Angehörige von älteren Menschen sollten zudem mit den Seniorinnen und Senioren über die Maschen der Betrüger sprechen. Gerade in der derzeitigen Situation sind lebensältere Menschen noch öfter allein; rufen Sie sie regelmäßig an, sprechen Sie mit ihnen über diese Betrugsversuche am Telefon. Wenn Ihre Eltern wissen, dass sie bei solchen Anrufen Rücksprache mit ihren Verwandten halten sollten und diese selbst anrufen, ist schon viel gewonnen.

Weitere Informationen und Hinweise zu den aktuellen Maschen, auch mit Coronabezug, finden Sie im Internet: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern

