Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Versuchter Handtaschenraub - Polizei kontrollierte Verdächtige und sucht weitere Zeugen

Neuss-Innenstadt (ots)

Am Mittwochmorgen (3.6.) kam es zu einem versuchten Handtaschenraub in Neuss. Eine Seniorin aus Gelsenkirchen war gegen 09:55 Uhr zu Fuß mit einem Kinderwagen am Theodor-Heuss-Platz unterwegs. Plötzlich griff eine Unbekannte nach der Handtasche der Gelsenkirchenerin, die sich in dem Kinderwagen befand. Ein Augenzeuge schilderte, dass die 83-Jährige daraufhin die Tasche mit ihren Wertsachen festhielt, woraufhin die Verdächtige der Seniorin ins Gesicht geschlagen haben soll. Die Handtaschendiebin floh, ohne Beute, in Richtung Marienkirchplatz.

Im Rahmen der Fahndung kontrollierten die Ordnungshüter eine Frau, auf die die Täterbeschreibung passt. Ob es sich hierbei um die Handtaschendiebin handelt, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der Zeuge beschrieb die Verdächtige wie folgt: circa 60 Jahre alt, blond-braunes Haar mit schlanker Statur. Sie trug einen blauen Schal, eine hellblaue Jeanshose und führte zwei Einkaufstaschen mit sich.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen, die Angaben zur Identität der Gesuchten machen können oder den Vorfall mitbekommen haben, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell