Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht schwarzen Ford Transit nach Verkehrsunfall

Neuss-Holzheim (ots)

Am Freitagabend (29.5.), gegen 22:10 Uhr, war ein Radfahrer auf der Nordstraße aus Richtung Gell'sche Straße kommend in Richtung Vereinsstraße unterwegs. Nach eigenen Angaben kam ihm etwa in Höhe der Hausnummer 16 ein schwarzer PKW (Vermutlich Ford Transit) entgegen. Der Wagen soll in Höhe des Radfahrers plötzlich nach links gelenkt haben, so dass er nach rechts ausweichen musste und mit einem geparkten PKW kollidierte. Es kam zu keiner Berührung zwischen dem Ford Transit und dem Radfahrer. Allerdings erlitt der Fahrradfahrer beim Zusammenstoß mit dem parkenden Wagen leichte Verletzungen; der Wagen wurde beschädigt.

Der schwarze Ford Transit entfernte sich von der Unfallstelle.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 zu melden.

