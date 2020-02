Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200226 - 0197 Frankfurt-Niederrad: Diebstahl im Café

Frankfurt (ots)

(dr) In der Nacht von Dienstag (26.02.2020) auf Mittwoch beklaute ein bislang unbekannter Mann eine 58 Jahre alt Frau, welche sich als Gast in einem Café in der Bruchfeldstraße aufgehalten hatte.

Die Geschädigte saß zur Mitternachtszeit in dem Café, wie auch der unbekannte Mann. Sie hatte ihre Handtasche auf dem Tresen abgestellt, als der Mann unerwartet aufsprang und sich ihre Tasche schnappte. Er flüchtete mit seiner Beute aus dem Café und weiter in unbekannte Richtung. In der bunten Tasche der Marke "RADA" befanden sich persönliche Dokumente sowie Münzgeld der Geschädigten.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 170-180 cm groß, afrikanisches Erscheinungsbild, dunkler Teint, schwarzer Vollbart, bekleidet mit grauer Wollmütze und dunkler Winterjacke.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 11000 entgegen.

