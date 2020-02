Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200226 - 0196 Frankfurt-Schwanheim: Dieb nutzt "Tierliebe" aus

Frankfurt (ots)

(dr) Bei der vermeintlichen Suche nach einer Katze trickste gestern Abend (25.02.2020) ein Dieb in Schwanheim eine 75 Jahre alte Frau aus und klaute ihr die Aktentasche vom Fahrrad.

Der bislang unbekannte Täter hatte die Seniorin gegen 19:45 Uhr an einem Mehrfamilienhaus in der Gerolsteiner Straße angesprochen. Er täuschte dieser vor, auf der Suche nach seiner Katze zu sein, welche unter einen Zaun hindurch auf das Grundstück gelangt sei. Daraufhin bat er die 75-Jährige, ihn bei der Suche nach der Katze zu unterstützen. Nachdem sie ihm Einlass gewährte, schickte er die Dame zur Suche in den Hinterhof. Währenddessen schnappte sich der Unbekannte die Aktentasche der gutgläubigen Seniorin, welche diese im Korb ihres Fahrrades gelassen hatte. Der Täter verließ anschließend das Grundstück und flüchtete in unbekannte Richtung. Seine Beute: Eine Aktentasche mit Brillenetui (Katzenaufdruck) und Lesebrille, Mobiltelefon und diversen Papieren.

Personenbeschreibung: Männlich, ca. 170-175 cm groß, südländisches Erscheinungsbild, schwarze Haare, schwarzer 3-Tage-Bart, sprach deutsch mit Akzent, bekleidet mit grauem Kapuzenpullover.

Personen, die Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 11000 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell