Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200225 - 0193 Frankfurt-Schwanheim: Diebe klauen Auto

Frankfurt (ots)

(dr) Unbekannte haben am Sonntagabend, im Zeitraum zwischen 19:30 Uhr und 22:45 Uhr, in Schwanheim einen BMW 220i Grand Tourer gestohlen. Das silberne Fahrzeug mit dem Kennzeichen MKT-T 959 war ordnungsgemäß in der Lyoner Straße geparkt. Bislang liegen keine Hinweise zu dem / den Täter(n) vor.

Personen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 11000 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell