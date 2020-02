Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200225 - 0191 Frankfurt-Oberrad: Wohnanhänger angezündet

Frankfurt (ots)

(dr) Gestern Abend, den 24. Februar 2020, brannte ein Wohnanhänger im Stadtteil Oberrad vollständig aus. Ein 32 Jahre alter Mann, welcher diesen mutmaßlich angezündet hat, konnte noch vor Ort festgenommen werden.

Zuvor begab sich der Tatverdächtige auf ein Kleingartengelände. Dort soll er den Wohnanhänger in Brand gesteckt haben. Dieser stand nach kurzer Zeit in Vollbrand. Bis auf das Metallgestell brannte der Anhänger samt Holzvordach komplett ab. Der 32-Jährige hatte sich noch in einen Gartenstuhl gesetzt und das Feuer aus direkter Nähe beobachtet. Da er auch keine Anstalten machte vom Tatort zu flüchten, nahm ihn die alarmierte Polizei noch auf dem Gelände fest.

Der wohnsitzlose Mann soll noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.

