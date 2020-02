Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200225 - 0194 Frankfurt-Sachsenhausen: Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Frankfurt (ots)

(lu) Am Sonntagmittag (23.02.2020) kam es im Kreuzungsbereich Offenbacher Landstraße / Darmstädter Landstraße zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad. Ein 12-jähriger Junge wurde hierbei verletzt und kam ins Krankenhaus.

Gegen 11:45 Uhr befuhr der Fahrer eines Mercedes Vito die Offenbacher Landstraße in westliche Richtung. An der Kreuzung zur Darmstädter Landstraße bog er verbotswidrig nach links auf diese ab. Zeitgleich überquerte ein 12-Jähriger auf seinem Fahrrad die Darmstädter Landstraße. Der Fahrer des Pkw übersah den Jungen und es kam zum Zusammenstoß. Durch den Zusammenprall und den Sturz verletzte sich das Kind am Sprunggelenk und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Angehörige des verletzten Jungen waren vor Ort.

Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich beim 8. Polizeirevier unter der Rufnummer 069 - 755 10800 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

