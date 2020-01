Polizei Dortmund

POL-DO: Schwerer Raub in Brechten - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0101 Am Sonntag (26.1.) haben drei unbekannte Täter einen Dortmunder ausgeraubt. Die Polizei sucht jetzt Zeugen!

Der 27-jährige Dortmunder war am Sonntagmorgen gegen 7.40 Uhr auf der Evinger Straße unterwegs. In Höhe der Haltestelle Brechten-Zentrum kamen ihm drei Personen mit einem Hund entgegen. Kurz nachdem die drei Männer ihn passierten, bekam er einen Schlag auf den Kopf und ging zu Boden. Auf dem Boden liegend wurde er von den Dreien geschlagen und getreten. Zudem biss ihn der Hund ins Bein. Das Trio entwendete dann die Geldbörse und flüchtete auf dem Gehweg in Richtung Eving.

Ein Rettungswagen brachte den verletzten Dortmunder in ein Krankenhaus.

Die männlichen Täter waren zwischen 180 und 190 cm groß. Zwei trugen eine schwarze Jacke, der dritte eine beige Jacke. Während der Tat sprachen die Männer untereinander augenscheinlich in polnischer Sprache. Zudem soll es sich bei dem Hund um eine Art Schäferhund handeln.

Hinweise auf die Täter bitte an die Kriminalwache unter 0231-132-7441!

Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund

Gunnar Wortmann

Telefon: 0231/132-1028

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell