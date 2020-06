Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Lkrs. RW

Dietingen/ Rotenzimmern (ots)

Am heutigen Mittag (11.06.2020), gg. 12:25 Uhr, wurde der Integrierten Leitstelle Rottweil ein Zimmerbrand in Rotenzimmern in der Bettenbergstraße mitgeteilt. Vor Ort konnte ein Schwelbrand im Bereich eines sog. Schwedenofens festgestellt werden, nachdem der Bewohner am Abend zuvor Asche aus dem Ofen räumte. Die mit starken Kräften angerückte Feuerwehr aus Dietingen (55 Mann/ sechs Fzg.) und Rottweil (14 Mann/ fünf Fzg.) konnte nach Öffnung des Holzbodens schnell Entwarnung geben. Durch den Schwelbrand entstand hauptsächlich "Rauchschaden", welcher nach derzeitigem Ermittlungsstand mit ca. 50.000 Euro beziffert wird. Verletzt wurde niemand. Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung auf.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz

PHK Markus Schmidt

Führungs- u. Lagezentrum

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell