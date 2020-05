Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Polizei Ganderkesee sucht Unfallort

Delmenhorst (ots)

Bereits in den Mittagsstunden von Mittwoch, 06. Mai 2020, muss es in Ganderkesee zu einem Verkehrsunfall gekommen sein.

Ein 49-jähriger Mann aus Bremen erschien am Dienstag, 12. Mai 2020, bei der Polizei in Ganderkesee und teilte mit, dass es bereits in der Vorwoche bei Auslieferungen zu einem Verkehrsunfall mit seinem Kleintransporter gekommen ist. Auf der Fahrerseite seines weißen Transporters waren Schäden entstanden, die auf 2.000 Euro beziffert wurden. Der Unfall könnte sich im Philosophenweg in Stenum ereignet haben, der Fahrer war sich aber nicht sicher.

Gegen den 49-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Zeugen, die Hinweise auf einen Unfall oder die möglichen Geschädigten selbst werden gebeten, sich unter 04222/9446-115 mit der Polizei Ganderkesee in Verbindung zu setzen (527896).

