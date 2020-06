Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar) - Bei Streit mit Messer verletzt 10.6.20, 20.30 Uhr

Sulz (ots)

Zu einem Polizeieinsatz wegen eines heftigen Streits ist es am Mittwochabend in der Vöhringer Steige gekommen. Ein Paar geriet dort derart aneinander, dass beide letztendlich in Krankenhäusern behandelt werden mussten. Über Notruf wurde der Polizei mitgeteilt, dass aus der Wohnung des Paares heftiges Geschrei und Hilferufe kämen. Als eine Polizeistreife dort eintraf, meldete sich gleich der 33-Jährige, dass er von seiner Freundin mit einem Messer angegriffen und verletzt worden sei. Die Beamten trafen die 36-Jährige in der verwüsteten Wohnung ebenfalls an, die ihrerseits angab, von ihrem Freund bedroht worden zu sein und sich nur zur Wehr gesetzt hätte. Sie wies zahlreiche Prellungen und Hämatome auf. Der 33-Jährige hatte oberflächliche Stiche und Messerschnitte an mehreren Stellen am Körper. Rettungsdienst und Notarzt waren ebenfalls im Einsatz. Die Staatsanwaltschaft Rottweil hat bei beiden Kontrahenten Blutentnahmen angeordnet und ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

