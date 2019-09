Polizei Bochum

POL-BO: 39-Jährige nach Auffahrunfall leicht verletzt - Zeugen gesucht

Bochum (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Bochum am gestrigen Mittwoch, 18. September, ist eine 29-jährige Hernerin leicht verletzt worden.

Gegen 16.30 Uhr befuhr eine 29-jährige Hernerin mit ihrem Auto die Hiltroper Straße in Richtung Riemke. Kurz nach der Einmündung zur Straße "Im Lothringer Feld" bog, nach aktuellem Kenntnisstand, eine dunkelhaarige Frau in einem Pkw nach links auf die Hiltroper Straße ein und fuhr weiter in Richtung Bergen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste die 29-Jährige stark ab. Eine 38-jährige Bochumerin hinter ihr bemerkte den Bremsvorgang zu spät und kollidierte mit dem vor ihr fahrenden Wagen.

Bei dem Unfall wurde die Beifahrerin der 29-Jährigen (39 Jahre, aus Herne) leicht verletzt.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und bittet Zeugen sowie die dunkelhaarige Fahrzeugführerin, sich zu den Geschäftszeiten unter der Rufnummer 0234 909-5206 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Pressestelle

Tanja Pfeffer

Telefon: 0234 909-1027

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell