Polizei Bochum

POL-BO: Herne

"Grauhaariger im fortgeschrittenen Alter" überfällt Tankstelle

Herne (ots)

In den Abendstunden des gestrigen 17. September kam es zu einem bewaffneten Raubüberfall auf die Tankstelle an der Dorneburger Straße 18 in Eickel.

Gegen 21.40 Uhr betrat ein noch unbekannter Mann den Verkaufsraum. Wenig später bedrohte der Kriminelle die Angestellte mit einem Messer, zerrte die 56-Jährige zur Kasse und forderte sie auf, das Geldfach zu öffnen. Anschließend griff der Räuber in die Kasse, entwendete das Bargeld und flüchtete mit der Beute zu Fuß in Richtung Dorneburger Park.

Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach dem Tankstellenräuber blieb bislang erfolglos.

Der Mann, augenscheinlich deutscher Abstammung, ist circa 55 bis 60 Jahre alt, 185 cm groß, schlank, hat graue Haare und trug eine Jeanshose, ein schwarzes Cappy sowie Turnschuhe mit auffällig weißen Streifen.

Das Bochumer Fachkommissariat für Raubdelikte (KK 13) bittet unter den Rufnummern 0234 / 909-4305 sowie 0234 / 909-4441 (Kriminalwache Bochum) um Hinweise von Zeugen.

