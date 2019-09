Polizei Bochum

POL-BO: Eigentlich nichts Besonderes, aber einfach tierisch

Bochum (ots)

Und dann war da noch der schüchterne Nymphensittich in der Bochumer Innenstadt.

Am vergangenen Wochenende saß der Vogel mit spitz aufgestelltem Federkamm auf einer Mauer im Bereich der Pauluskirche an der Grabenstraße. Niemand traute sich, den Sittich in seine Obhut zu nehmen.

Polizeihauptkommissar Björn Jaskulski zögerte nicht. Er bot dem verlorenen Vogel kurzzeitig Unterschlupf in einem Karton. Gedankt wurde es dem Kollegen in typischer Vogelmanier mit ein paar "netten" Schnabelhieben in die Hand.

"Eigentlich nichts Besonderes, Polizei halt, dein Freund und Helfer", musste auch Björn Jaskulski mit Schmunzeln zugeben. Die Bochumer Tierrettung nahm den Vogel später sicher in Empfang. Hoffen wir, dass der kleine Ziervogel zu seinen Eigentümern zurückkommt oder ein tolles neues Zuhause findet.

