Seit einer Woche vermisst! - Annette H. lebend gefunden

Bochum (ots)

Die als vermisst gemeldete Bochumerin Annette H. (64) ist am heutigen 18. September, gegen 5.35 Uhr, im Bochumer Stadtteil Laer gefunden worden.

Eine Anwohnerin, die mit ihrem Hund unterwegs war, entdeckte die 64-Jährige, die zuletzt am 10. September an der Hauptstraße in Langendreer gesehen worden ist, im Bereich der Einmündung Werner Hellweg/Am Koppstück. Dort lag die Bochumerin regungslos aber lebend in einem Grüngürtel.

Nach der notärztlichen Erstversorgung brachte eine Rettungswagenbesatzung die Frau, deren Gesundheitszustand lebensbedrohlich ist, in ein örtliches Krankenhaus. Hier wird sie intensivmedizinisch betreut.

Nach bisherigem Ermittlungsstand des Bochumer Fachkommissariates für Vermisstenfälle (KK 12) ist die hilflose Lage der Frau nicht auf ein Fremdverschulden zurückzuführen.

Wir bitten die Medienvertreter darum, das Foto, mit dem wir nach der vermissten Frau H. gesucht haben, aus den Publikationen zu löschen und nicht mehr zu verwenden.

