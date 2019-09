Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Fabrikhalle

Witten (ots)

In der Nacht vom 17.09.2019 zum 18.09.2019 (22.20 - 4.15 Uhr) brachen Unbekannte in eine Firmenhalle an der Rüsbergstraße 75 in Witten ein. Hier entwendeten die Kriminellen mehrere technische Geräte. Zeugenhinweise nimmt das ermittelnde Kriminalkommissariat 33 unter der Rufnummer 0234 909-8305 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) entgegen.

