Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan/RW) Unbekannter verursacht 1.500 Euro Schaden 10./11.6.20

Dornhan (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat in einer Tiefgarage in der Beethovenstraße 1.500 Euro Schaden an einem VW-Caddy hinterlassen und ist einfach davongefahren. Der Unfall müsste von Mittwoch auf Donnerstag zwischen 17.45 Uhr und 10 Uhr passiert sein. Die Tiefgarage war nicht abgeschlossen, da das Gebäude noch nicht ganz fertiggestellt ist. Hinweise nimmt die Polizei Oberndorf unter 07423 8101-0 entgegen.

