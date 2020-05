Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Pferdeanhänger löst sich von der Anhängerkupplung

Ratzeburg (ots)

26. Mai 2020 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 25. Mai 2020 - Nusse

Am 25. Mai 2020, gegen 11:20 Uhr kam es in der Straße Klingberg in Nusse zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Pferdeanhänger von der Anhängerkupplung gelöst hatte.

Eine 30 Jahre alte Frau aus Lübeck befuhr mit ihrem Geländewagen und Pferdeanhänger die L220 in Richtung Kühsen. Der Pferdeanhänger war mit einem Pferd beladen.

In Nusse löste sich der Anhänger aus noch ungeklärter Ursache von der Anhängerkupplung. Er schleuderte gegen Verkehrsschilder rechts neben der Fahrbahn und kippte im Grünstreifen um. Das transportierte Pferd wurde dabei leicht verletzt.

Am Pferdanhänger und an den Verkehrsschildern entstanden Beschädigungen. Zur Höhe des entstandenen Gesamtsachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.

Gegen die Fahrzeugführerin wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

