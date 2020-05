POL-RZ: Fahrzeugteile von Motorrad gestohlen

Polizeidirektion Ratzeburg

26.05.2020 - Kreis Herzogtum-Lauenburg - 21. bis 25.05.2020 / Büchen

In dem Zeitraum vom 21. bis zum 25. Mai 2020 kam es in der Holstenstraße in Büchen zu einem Diebstahl von Fahrzeugteilen von einem Motorrad, das in einem privaten Carport abgestellt war.

Unbekannte Täter betraten das Grundstück des 63 Jahre alten Eigentümers und suchten den Carport auf. Das betroffene Motorrad stand abgedeckt hinter einem Sichtschutz im Carport und war von der Straße aus nicht sichtbar.

Die Täter montierten einige Teile von dem Motorrad ab und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Der Gesamtwert der erbeuteten Fahrzeugteile wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Die Polizeistation Büchen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen: Wer kann Angaben zur Tat machen? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeug in der Holstenstraße oder der näheren Umgebung aufgefallen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Büchen unter der Telefonnummer 04155 / 49890.

