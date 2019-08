Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Versuchter Betrug durch dubiose Dachdecker in Malchow

Malchow (ots)

Am 05.08.2019 gegen 16:00 Uhr geriet ein Ehepaar aus Malchow an dubiose Dachdecker.

Am gestrigen Nachmittag, gegen 17:00 Uhr erschien der Sohn des besagten Ehepaares am Grundstück seiner Eltern und vereitelte mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Betrug.

Er traf drei ausländische männliche Personen an, die mit der Montage der Dachrinnen am Haus seiner Eltern beschäftigt waren. Als der Sohn sich auf das Grundstück begab, verabschiedeten sich die Arbeiter und kündigten an, am nächsten Tag gegen 08:00 Uhr wieder zu kommen.

Später stellte sich heraus, dass die drei Männer gegen 16:00 Uhr bei dem Ehepaar erschienen und die Erneuerung der Dachrinnen an dem Einfamilienhaus anboten. Trotz mehrfachen Ablehnens, begannen die Männer mit der Arbeit, für die sie zunächst 300,-EUR forderten. Nach kurzer Zeit sollten die Arbeiten dann jedoch 3.000EUR kosten. Die vertragliche Vereinbarung wurde auf einem abgerissenen Zettel handschriftlich notiert. Ohne die Firmenanschrift oder den Namen zu nennen bzw. zu vermerken, gaben die Männer an, von einer Firma aus Tschechien zu stammen. Der Wortführer übte anschließend verbal so viel Druck auf das Paar aus, dass diese den Zettel unterschrieben. Als der Sohn gegen 17:00 Uhr vor Ort eintraf flüchteten die drei Männer im Alter von 25 - 30 Jahren mit einem Transporter der Marke Ford Transit in der Farbe Weiß. An dem Fahrzeug befanden sich Kennzeichen aus dem Raum Havelland.

Die Kriminalkommissariatsaußenstelle in Röbel hat die Ermittlungen aufgrund des versuchten Betruges sowie Nötigung aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer nähere Angaben zu den verdächtigen Personen machen kann, bzw. wem diese Personen oder das Fahrzeug aufgefallen sind, wird gebeten sich zu melden. Hinweise bitte an die Polizei in Röbel unter 039931 - 848 0.

Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei vor unseriösen Haustürgeschäften. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und unterschreiben Sie keine Verträge, die Sie vorher nicht genau geprüft haben. Bezahlen Sie nicht in bar und geben Sie kein Geld an fremde Personen. Bestehen Sie auf eine schriftliche Rechnung, die Sie überweisen. Sollten Sie unsicher sein oder sollte es Streitigkeiten über die Bezahlung oder mangelhafte Arbeiten geben, verständigen Sie die Polizei! Wir sind rund um die Uhr für Sie da.

