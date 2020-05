Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Einbruch in Werkshalle

Bad Dürkheim (ots)

Im Zeitraum vom 09.05 bis 11.05.2020 gelangten zwei bislang unbekannte Täter auf das Werksgelände einer Firma in der Bruchstraße und betraten dort zwei Werkshallen. In den beiden Hallen wurden jeweils verschlossene Spinte/Schränke mit einem Bolzenschneider aufgebrochen und daraus diverse Elektro-Werkzeuge entwendet. Nach ersten Schätzungen dürfte die Schadenshöhe bei ca. 5.000 Euro liegen. Der Kriminaldienst der PI Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

