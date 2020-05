Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mehrere Fahrzeuge durch Metallteil auf der A61 bei Kleinniedesheim beschädigt

Kleinniedesheim (ots)

Am Montag, den 11.05.20, gegen 06.37 Uhr, fuhren mehrere Fahrzeuge über ein Metallteil, welches mitten auf der Autobahn 61 in Richtung Hockenheim, kurz nach dem Parkplatz Erplrain lag. An 13 Pkws wurden die rechten Vorderreifen beschädigt. Ein Sattelzug, der ebenfalls über das Metallteil fuhr blieb unbeschädigt.

Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Der Sachschaden an den beschädigten Fahrzeugen wird von der Polizei auf insgesamt ca. 8000 Euro geschätzt.

Wie das Metallteil auf die Fahrbahn geraten ist, ist derzeit noch unbekannt. Die Autobahnpolizeistation Ruchheim hat den Unfall aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen kann, sich unter Tel.: 06237/9330 zu melden.

