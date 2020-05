Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Einbruchsmeldung in Battenberg

Battenberg, Waldstraße - 10.05.2020, 12:45 Uhr (ots)

Am Sonntag meldete der Geschädigte einen Einbruch in sein Wohnhaus (wird gerade renoviert) in der Waldstraße. Er sehe dies über eine Überwachungskamera, die auf seinem Handy aufgeschaltet sei. Demnach machten sich zwei Personen an der Balkontür zu schaffen. Noch während des Anrufes riegelten Polizeikräfte die Zufahrt nach Battenberg ab und eine Streife fuhr den Tatort an. Dort konnten ein 26-Jähriger und eine 29-Jährige angetroffen werden, die sich Zugang zum Objekt verschaffen wollten. Es handelte sich um ehemalige Handwerker, die nach ihren Angaben eigenes Werkzeug aus dem Haus holen wollten.

