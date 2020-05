Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Gullydeckel entwendet

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Morgen des 10.05.20 musste festgestellt werden, dass ein Gullydeckel in der Karolinenstraße offensichtlich entwendet worden war. Abgesehen von dem Diebstahlsschaden bedeutet eine solche Tat auch immer das Herbeiführen einer Gefahr für Verkehrsteilnehmer. Glücklicherweise kam es in diesem Fall nicht zu einem schädigenden Ereignis. Die genaueren Umstände des Abhandenkommens sind jedoch unklar.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße



Telefon: 06321 854-207

E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell