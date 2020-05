Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Verkehrsunfallflucht

Bad Dürkheim (ots)

Am 11.05.2020 gegen 08:06h befuhr ein 47-jähriger Golffahrer die K16 von Wachenheim in Richtung Lindenberg. Auf Höhe des Campingplatzes kam ihm ein Mercedesfahrer entgegen. Dieser befuhr die Fahrbahn hierbei so weit links, dass der Golffahrer mit seiner rechten Fahrzeugseite den Grünstreifen befahren musste, um einer Frontalkollision zu entgehen. Der linke Seitenspiegel wurde jedoch vom Seitenspiegel des Mercedes getroffen und beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von ca. 150 Euro. Der Golffahrer konnte ein spanisches Kennzeichen ablesen. Hinter dem Mercedes (vermutlich älteres Modell der Mercedes S Klasse) soll ein champagnerfarbener Kombi gefahren sein, welcher den Unfall und das Fahrverhalten beobachtet haben muss.

Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

