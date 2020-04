Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Freiburg (ots)

Stadt Freiburg im Breisgau, Ortsteil: Haslach

Am 19.04.2020, gegen 11:15 Uhr, befuhr ein unbekannter männlicher Rennradfahrer den Dreisamuferweg in westliche Richtung. Nach der Ochsenbrücke überholte er einen weiteren Rennradfahrer und scherte vor diesem wieder ein. Kurz darauf setze er zu einem weiteren Überholmanöver an, übersah jedoch den entgegenkommenden Fahrradverkehr und bremste abrupt ab. Daraufhin kam es zu einer Kollision zwischen zwei weiteren, in gleicher Richtung fahrenden, Fahrradfahrern. Ein Fahrradfahrer wurde dabei leicht verletzt. An beiden Fahrrädern entstand Sachschaden. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich mit der sachbearbeitenden Dienststelle, der Verkehrspolizei Freiburg, unter 0761/882-3100 in Verbindung zu setzen.

