Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden, Ortsteil Nollingen: Einbruch in Gartenhütte - Zeugen gesucht -

Freiburg (ots)

Landkreis Lörrach, Rheinfelden, Ortsteil Nollingen

Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Gartenhütte in der Unteren Dorfstraße in Nollingen. In der Gartenhütte wurden mehrere Schubladen geöffnet und durchsucht. Die Täterschaft verursachte einen Sachschaden an der Tür von ca. 500 Euro. Aus der Gartenhütte wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts entwendet. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Dienstag 14.04.2020 bis Samstag 18.04.2020 um 08.00 Uhr. Das Polizeirevier Rheinfelden hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Anwohner, welche etwas beobachtet haben sich unter der Telefonnummer 07623/7404-0 zu melden.

