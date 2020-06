Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/RW) - Wegen Handy Mitsubishi gerammt 11.6.20, 22.45 Uhr

Schramberg (ots)

Am Handy tippen und gleichzeitig Autofahren kann teuer werden. So geschehen am Donnerstagabend in der Berneckstraße. Eine 51-jährige Golf-Fahrerin fuhr stadtauswärts und konzentrierte sich offenbar zu sehr auf ihr Handy. Dabei bemerkte sie nicht, dass zusehends nach rechts kam, bis sie schließlich einen ordnungsgemäß geparkten Mitsubishi am rechten Straßenrand rammte. Die Bilanz der Ablenkung sind 5.000.- Schaden an den Autos und eine Anzeige, die neben einem Bußgeld zwei Punkte in Flensburg und einen Monat Fahrverbot zur Folge hat.

