Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Neue Beratungshotline "PiPer" der polizeilichen Prävention

Polizeipräsidium Konstanz (ots)

Während der aktuellen Pandemielage kann das Referat Prävention des Polizeipräsidiums Konstanz mit seinen Angeboten zur Sensibilisierung in den verschiedensten Kriminalitätsfeldern nicht, wie gewohnt, vor interessierten oder besonders betroffenen Zielgruppen referieren. Um dennoch für Fragen rund um die Kriminalitätsvorbeugung sowie für verhaltenspräventive Hinweise zur Verfügung zu stehen, entwickelt Ihre Polizei aktuell neue Formate, welche Raum für "Begegnung" schaffen, die jedoch mit den geltenden Abstands- und Hygienevorschriften konform gehen.

Eines dieser Formate soll nunmehr ab dem 15.06.2020 für alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung stehen:

Die telefonische Beratungshotline "PiPer" für "Prävention informiert, Prävention erklärt".

Speziell geschulte Polizeibeamtinnen und -beamte des Referates Prävention beim Polizeipräsidium Konstanz stehen Ihnen für Ihre Fragen rund um die Vorbeugung zu verschiedensten Kriminalitätsfeldern zur Verfügung.

Sie haben Fragen, auf welche Weise Straftaten zum Nachteil älterer Bürger, wie z.B. Betrügereien am Telefon durch "Falsche Polizeibeamte", erkannt und verhindert werden können?

Sie haben Fragen zum Einbruchschutz?

Sie möchten wissen, wie Sie Gefahren bei der Nutzung des Internets, z.B. durch Cybermobbing oder beim Onlinekauf, verhindern können?

Sie sorgen sich, selbst Opfer von Gewalt, Stalking oder sexueller Belästigung zu werden und möchten sich vertraulich informieren, wie Sie dies vermeiden können und welche Möglichkeiten es gibt, sich Hilfe auch außerhalb der Polizei zu holen?

Wir verfügen zu all diesen Themen über ein breites Spektrum an Wissen und können vielfach sensibilisieren und beraten, sowie Ihnen unser großes Netzwerk an Hilfs- und Unterstützungsorganisationen empfehlen bzw. Kontakte vermitteln.

In jedem der vier Landkreise stehen Ihnen zukünftig Experten der polizeilichen Prävention unter folgenden Telefonnummern und Zeiten zur Verfügung:

Von Montag bis Donnerstag, jeweils von 09:30 Uhr bis 12:00 Uhr:

- Montags: Landkreis Rottweil unter 0741/477-300 Kriminalhauptkommissar Josef Bronner und Polizeioberkommissar Christof Fleig

- Dienstags: Schwarzwald-Baar-Kreis unter 07721/601-314 Polizeikommissarin Gudrun Brugger und Polizeioberkommissar Bernhard Weißhaar

- Mittwoch: Landkreis Konstanz unter 07531/995-1044 Kriminalhauptkommissarin Heidrun Angele und Kriminalhauptkommissarin Victoria Alberti

- Donnerstag: Landkreis Tuttlingen unter 07461/941-160 Polizeioberkommissar Michael Göbel und Polizeioberkommissarin Franziska Kummer

Wichtig: Die Hotline soll Ihnen zur Beratung und Unterstützung dienen. Gern vermitteln wir an das örtlich zuständige Polizeirevier, wenn bereits Straftaten im Raum stehen.

Rückfragen bitte an:

Marcel Ferraro

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1013

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell