POL-HX: Drei Verletzte bei Zusammenstoß mit Linienbus

Brakel (ots)

33034 Brakel, OT Erkeln, L 863 Mittwoch, 15.07.2020, 07.12 Uhr Zur Unfallzeit befuhr ein 53-jähriger mit seinem Pkw Skoda die L 863 in Richtung Erkeln. Im Bereich einer Kurve geriet der Pkw-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort leicht versetzt frontal mit einem entgegenkommenden Linienbus mit vier Fahrgästen. Bei dem Zusammenstoß wurde der Fahrer des Pkw in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der örtlichen Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Er trug schwere Verletzungen davon und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Im Bus verletzten sich der 47-jährige Busfahrer und ein 30-jähriger Fahrgast leicht. Zwei weitere Fahrgäste wurden vorsorglich ärztlich betreut. An beiden Fahrzeugen entstand zusammen ein Schaden von über einhunderttausend Euro. Sie wurden durch Abschleppunternehmen von der Unfallörtlichkeit entfernt. Aufgrund von ausgetretenen Betriebsstoffen wurde die Fahrbahn erheblich verschmutzt. Zur Reinigung der Unfallstelle blieb die L 863 im Bereich Erkeln über mehrere Stunden bis 13.10 Uhr voll gesperrt. /Ar.

