POL-HX: Dutzende Säcke mit Schlamm illegal entsorgt

33039 Nieheim, Dammweg / In der Laake Freitag, 10.07.2020, 16.00 Uhr, bis Sonntag, 12.07.2020, 11.00 Uhr Nördlich von Nieheim wurden entlang eines Wirtschaftsweges dutzende Palstiksäcke, die mit ca. 15 bis 20 Liter Schlamm gefüllt waren, aufgefunden. Der Schlamm in den Säcken roch stark mineralölhaltig. Da einige der zugeknoteten Säcke bei der illegalen Entsorgung offenplatzten, ist es nicht auszuschließen, dass das Erdreich in dem Bereich kontaminiert wurde. Das Ordnungsamt der Stadt Nieheim informierte daher vorsorglich die Untere Wasserbehörde und veranlasste die Entnahme von Proben. Im Nachhinein wurde der Stadt Nieheim südostwärts der Stadt ein weiterer Ablageort von entsprechenden Säcken gemeldet. Insgesamt wurden etwa vier Kubikmeter Schlamm so illegal entsorgt. Nach ersten Vermutungen könnte der Schlamm aus einem Ölabscheider oder sonstigen Abwasserbehandlungsanlage stammen. Wegen der illegalen Verbringung möglicher gefährlicher Abfälle, wurde ein Strafverfahren zunächst gegen unbekannt eingeleitet. Aufgrund der Anzahl und des Gewichtes der Säcke muss davon ausgegangen werden, dass die Täter einen Anhänger oder einen Transporter nutzten. Hinweise zur Herkunft der Säcke und des darin befindlichen Schlamms sowie verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem erfolgten Transport, nimmt die Polizei in Höxter, Tel.: 05271-9620, entgegen. /Ar.

