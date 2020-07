Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Alkoholisierter Autofahrer Sonntag, 12.07.2020, 04:02 Uhr

34439 Willebadessen - Peckelsheim (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 04.02 Uhr, stellte eine Streifenwagenbesatzung in der Kampstraße in Peckelsheim ein unsicher fahrendes Fahrzeug fest. Der Pkw wurde angehalten und der 20-jährige Fahrer kontrolliert. Während der Kontrolle stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Alkoholtest bestätigte den Alkoholgenuss. Eine Blutprobe wurde angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. /Sche

