Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: PKW Fahrer unter Alkohol Samstag, 11.07.2020, 21:37 Uhr

37671 Höxter - Godelheim (ots)

Am Samstagabend, gegen 21:37 Uhr, beobachtete ein Zeuge, wie ein Mercedesfahrer an der Altendorfer Straße, im Bereich der Nethemündung am Radweg von Godelheim nach Wehrden mit seinem Fahrzeug rangierte. Der Fahrer fuhr zunächst rückwärts, stieß gegen einen Baum und fuhr dann über die Radwegbrücke in Richtung Wehrden davon. Bei dem Anstoß beschädigte er sein Rücklicht, an dem Baum entstand kein Sachschaden. Die zum Einsatzort entsandten Beamten der Polizei Höxter konnten den beschädigten Mercedes und den 51 - jährigen Fahrer aus Paderborn im Nahbereich feststellen und überprüfen. Hierbei stellten sie Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Alkoholtest bestätigte den Alkoholgenuss, so dass eine Blutprobe angeordnet wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt, ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und das Führen von Kraftfahrzeugen bis auf weiteres untersagt. /Sche

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962-1520

E-Mail: Pressestelle.Hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell