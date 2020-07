POL-HX: Rote Fußgängerampel missachtet: Frau mit 2 Kindern angefahren

Kreispolizeibehörde Höxter

Bei einem Verkehrsunfall am Paderborner Tor in Warburg sind eine Frau und zwei Kinder von einem Auto angefahren worden. Die Mutter mit ihren Kindern wollte am Freitag, 10. Juli, gegen 13.20 Uhr an einer Fußgängerampel in Höhe Schützenplatz die Fahrbahn überqueren. Die Ampel zeigte für die Fußgänger grün, als ein 86-Jähriger mit seinem Auto die Straße Paderborner Tor stadteinwärts fuhr. Dabei achtete er offenbar nicht auf das für ihn rote Lichtzeichen der Fußgängerampel und fuhr die Frau und ihre Kinder auf dem Überweg an. Die Familie wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

