POL-PPWP: Wer hat den olivgrünen Geländewagen gesehen?

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Polizei sucht den Fahrer eines olivgrünen Geländewagens, der am Sonntagabend in Otterberg in der Lutherstraße rangiert hat. Vermutlich ist der Fahrer beim Wenden seines Jeeps gegen die Fassade eines Wohnanwesens gestoßen und hat Sachschaden hinterlassen.

Die Bewohnerin hörte zwischen 19.30 und 20 Uhr ein lautes Geräusch und schaute aus dem Fenster. Dort sah sie den großen Geländewagen, der vor ihrem Haus rangierte und dann in Richtung Kirchstraße davonfuhr. Als der Wagen weg war, entdeckte die Frau, dass an der Ecke ihrer Hauswand Putz abgebrochen war.

Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Am Fahrzeug des Verursachers dürfte ebenfalls ein Schaden entstanden sein.

Hinweise auf das Fahrzeug - an dem ein KL-Kennzeichen gesehen wurde - und/oder den Fahrer nimmt die Polizeiinspektion 1, Telefon 0631 / 369 - 2150, gern entgegen. |cri

