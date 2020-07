Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 16-Jährige sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Ein Unbekannter hat am Donnerstag (23.07.2020) am Ostendplatz ein 16 Jahre altes Mädchen sexuell belästigt. Der Unbekannte fasste der Jugendlichen gegen 18.00 Uhr beim Einsteigen in einen Bus der Linie 42 an das Gesäß. Auch während der Fahrt hielt er sich in der Nähe des Mädchens auf. An der Haltestelle Charlottenplatz schlug der Mann der 16-Jährigen beim Aussteigen auf den Po, anschließend ging er in Richtung Dorotheenquartier flüchtig. Die Jugendliche beschrieb den Unbekannten als etwa 16 Jahre alt. Er hatte dunkle, lockige Haare, trug einen knallroten Trainingsanzug und hatte einen schwarzen Rucksack dabei. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

