Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Unbekannte sind am Sonntag (26.07.2020) in ein Geschäft an der Herrenberger Straße eingebrochen, der Versuch, in eine nahegelegene Gaststätte eindringen, ist gescheitert. Die Unbekannten brachen zwischen 03.00 Uhr und 07.50 Uhr die Eingangstür zu dem Geschäft auf, durchsuchten Schränke und Schubladen und stahlen eine Registrierkasse mit mehreren Hundert Euro Bargeld. An einer nahegelegenen Gaststätte versuchten die Einbrecher zwischen 04.40 Uhr und 15.00 Uhr die Eingangstür aufzubrechen. Nachdem dies den Tätern nicht gelang, flüchteten sie unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 4 Balinger Straße zu melden.

