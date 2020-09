Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 09.09.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

Leer - Versuchter Diebstahl aus Blumenfachgeschäft In der Zeit vom 07.09.2020, 18:45 Uhr bis zum 08.09.2020, 08:00 Uhr kam es an einem Blumenfachgeschäft an der Hauptstraße zu einem versuchten Diebstahl. Bislang unbekannte Täter versuchten unter Einsatz eines Hebelwerkzeuges die vordere Eingangstür zu öffnen. Als dieses misslang, versuchten die Täter durch Manipulation an einem Türschloss erneut Zugang zu den Geschäftsräumlichkeiten zu erlangen. Auch dieser Ansatz blieb im Versuch stecken, so dass die Täter von weiterem Ansetzen abließen. Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen und die Ermittlungen eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich fernmündlich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Jemgum - Verkehrsunfall mit Lkw Am 09.09.2020 gegen 08:25 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall mit einem Lkw an der Straße Bovenhusen gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 22-jähriger Mann aus dem Raum Osnabrück mit einem Lkw mit Kipper die genannte Straße in Fahrtrichtung Jemgum. Im Verlauf der Straße erregte nach bisherigem Sachstand ein querendes Wildtier seine Aufmerksamkeit, woraufhin er auszuweichen versuchte. Durch dieses Lenkmanöver geriet der Lkw mit schwerer Ladung auf die Berme und rutschte in den dort seitlich verlaufenden Graben. Weiter streifte er einen Straßenbaum und traf einen weiteren Baum frontal. Bei dem Aufprall wurde der zweite Baum entwurzelt und der Lkw schwer beschädigt. Der Lkw-Fahrer blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Die aus 15 Tonnen Erde bestehende Ladung entwich aus dem Kipper und fiel ebenfalls in den Seitengraben. Mit der Bergung des Fahrzeuges und der Ladung wurde ein Spezialunternehmen beauftragt. Die weiteren Unfallermittlungen dauern an.

Uplengen - Diebstahl aus Pkw In der Zeit vom 07.09.2020, 21:30 Uhr bis zum 08.09.2020, 06:45 Uhr kam es im Barkenweg zu einem Diebstahl aus einem geparkten Pkw. Unbekannte Täter schlugen die Scheibe der Beifahrerseite eines Pkw Mercedes ein und öffneten danach die Beifahrertür. Danach entnahmen sie die im Fahrzeug befindliche Geldbörse und durchsuchten das gesamte Fahrzeug nach weiteren Wertsachen. Mit der Geldbörse, in welcher sich ein hoher dreistelliger Geldbetrag befand, wurden auch persönliche Unterlagen entwendet. Die Polizei hat den Sachverhalt aufgenommen und die Ermittlungen eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei fernmündlich in Verbindung zu setzen.

Detern - Diebstahl aus Lkw In der Zeit vom 07.009.2020, 16:00 Uhr bis zum 08.09.2020, 04:35 Uhr kam es auf einem Parkplatz an der Straße Am See zu einem Diebstahl einer Tankkarte aus einem dort abgestellten Lkw. Unbekannte Täter schlugen die Seitenscheibe auf der Fahrerseite ein und gelangten so ins Fahrzeuginnere, dort entnahmen sie eine Tankkarte. Weiteres Diebesgut wurde nach bisherigen Erkenntnissen nicht erlangt. Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen und die Ermittlungen eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

