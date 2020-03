Polizei Mettmann

POL-ME: Hausbewohner überrascht Einbrecher - Polizei bittet um Zeugenhinweise - Hilden - 2003018

Am Dienstag (3. März 2020) hat der Bewohner eines Hauses an der Verdistraße in Hilden einen Einbrecher auf frischer Tat überrascht. Der Täter konnte vom Tatort flüchten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Unterstützung durch Zeugenhinweise.

Das war passiert:

Gegen 13:25 Uhr hielt sich der Hildener in seinem Haus auf, als er plötzlich einen lauten Knall sowie das Zersplittern von Glas aus dem Erdgeschoss vernahm. Als er nach unten ging und aus dem Fenster schaute, sah er einen fremden Mann in seinem Garten, der augenblicklich die Flucht ergriff. Zudem stellte der Hildener fest, dass die Fensterscheibe seines Wohnzimmers eingeschlagen worden war. Außerdem fand er mehrere Hebelmarken am Fensterrahmen vor. Ins Haus hatte es der Einbrecher augenscheinlich jedoch nicht geschafft. Einige Minuten später alarmierte der Mann die Polizei, welche bei einer sofort nach dem Täter eingeleiteten Fahndung jedoch keine verdächtige Person mehr antreffen konnte.

Zu dem Einbrecher liegt die folgende Personenbeschreibung vor:

- männlich - etwa 20 bis 25 Jahre alt - circa 1,70 bis 1,80 Meter groß - hatte lange braune Haare - trug zum Tatzeitpunkt eine rote Jacke

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und vor Ort erste Spuren gesichert. Die Polizei bittet nun um sachdienliche Hinweise und fragt: Wer hat zur angegebenen Tatzeit etwas Verdächtiges an der Verdistraße beobachtet oder kennt möglicherweise sogar den Täter? Hinweise nimmt die Polizei in Hilden jederzeit unter der Rufnummer 02103 898-6410 entgegen.

