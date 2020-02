Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Alkoholisiert gefahren

Ahaus (ots)

Unter Alkoholeinfluss sein Fahrzeug geführt hat am Dienstagabend ein Mann in Ahaus. Die Polizei stoppte ihn gegen 23.30 Uhr im Stadtgebiet. Die Beamten stellte bei der Kontrolle Atemalkoholgeruch fest. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,58 mg/l. Ein Arzt entnahm dem Fahrer in der Polizeiwache eine Blutprobe, um den Alkoholkonsum exakt nachweisen zu können. Die Polizeibeamten untersagten die Weiterfahrt, stellten den Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

